Üniversitesi kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler burs araştırmasına başladı. Eğitim masraflarını karşılayacakları bursları sorgulayan öğrenciler burs veren dernek vakıfların bursları hakkında bilgi edinmeye çalışıyorum. KADEM bursu da araştırılan vakıflardan biri oldu. Peki, KADEM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? KADEM burs miktarı ne kadar?

KYK burs başvuruları bekleyişi sürerken öğrenciler eğitim masrafları için burs veren vakıf ve dernek araştırmasına girdi. KADEM bursu da merak edilen kurumlar arasında yer alıyor. İstanbul'da öğrenim gören ve yetim, öksüz veya parçalanmış aile üyesi olan öğrencilere karşılıksız burs veren KADEM’in başvuru şartları sorgulanıyor. Peki, KADEM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? KADEM burs miktarı ne kadar?

KADEM burs miktarı ne kadar?

KADEM’e manevi katkı yapmayı, gönüllü elçisi olmayı kabul etme şartı bulan burslardan erkek öğrenciler de yararlanabiliyor. 9 ay süreyle aylık 1000 TL verilen burslar için son başvuru tarihi 30 Eylül.

KADEM, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.

Aylık Burs Miktarları

Lisans:

1.000 TL

Yüksek Lisans:

1.500 TL

Doktora:

2.000 TL

BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet hariç başka kurumlardan burs almıyor olmak ve ihtiyaçlı olmak,

Orta ve lise öğrenim hayatında başarılı olmak,

Eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, iletişim, vb gibi topluma doğrudan hizmete dönük alanlardan birinde meslek edinmeyi hedeflemiş olmak,

1.sınıf öğrencisi olmak (Ara sınıflardan başvuru kabul edilmemektedir)

KADEM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin Eylül ayında ilan edilecek tarihler arasında KADEM Vakfı web sitesinden (www.kademvakfi.org.tr) form doldurması, istenilen belgeleri hazırlaması, sistem üzerinden belgeleri yüklemesi ve ilgili duyuruda belirtilen başvuru sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Her yıl öğretim kurumlarından alınacak onaylı belgelerin sunulması halinde başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanlarla ve KADEM burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

Burslar Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay ödenmektedir, artışlar her yıl Ekim ayında yapılmaktadır.