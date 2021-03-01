Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca kişini gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 'Yerinde Karar Dönemi' olarak adlandırılan yeni normalleşme sürecine ilişkin tüm detayların değerlendirileceği Kabine toplantısında alınacak kararlar yeni aşamaya geçişin yol haritası olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine saat kaçta toplanacak? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Gözler salgın ile ilgili yeni kararların alınacağı kritik kabine toplantısına çevrildi. Yeni normalleşme sürecine ilişkin yol haritası ve takvimin açıklanacağı ve kamuoyu ile paylaşılacağı kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLATISINDA YENİ NORMALLEŞME DÖNEMİ GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Salgının seyrine göre iller risk grubuna ayrılacak. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirilecek.
Yüz binde 10 oranında olan iller az riskli, Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli", Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli", Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" grupta olacağı ile ilgili planlama yapılacak. Son verilere göre, İzmir ve İstanbul'un yüksek risk kategorisinde, Ankara'nın da orta risk kategorisinde olduğu biliniyor. Son 12 ilin çok yüksek risk kategorisinde olduğunu belirtiliyor.
Bu kategorilere göre düşük riskli olan illerde tedbirler esnetilecek. Vaka sayılarının yüksek olduğu illerde ise, tedbirler arttırılacak ve yeni adımlar atılacak.
Yeni dönemde tedbirler kademeli olarak esnetilecek. Bir ilde vaka sayıları çok düşük olsa bile tüm tedbirlerin bir anda kaldırılmayacağı kademeli olarak esneme olacağı belirtiliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu tedbirlerin hangilerinin nasıl kaldırılacağı ile ilgili de bir çalışma yaptı. Bu çalışma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Kabine'ye sunulacak.
Eğitim ve öğretimde risk durumuna göre farklı uygulamalar olacak. Yüz yüze eğitimde kademeli geçişin ikinci aşaması da Kabine'nin gündeminde yer alacak. Eğitimde ikinci aşamanın hangi illerde olacağı toplantının ardından netlik kazanacak.
2 Mart itibariyle geçerli olacak yeni kararların Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından açıklanacak.