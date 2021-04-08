Kabine Toplantısı ne zaman, günü ve saati belli mi? Yeni tedbirler, yasaklar olacak mı? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs hastalığı ile birlikte Bilim Kurulu tavsiyeleri ve kabine toplantısı kararları her hafta merak ediliyor. İllere göre koronavirüs risk haritası güncellendikçe artan vaka sayılarının ardından kabine toplantısı tarihi ve alınacak kararlar merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı, Ramazan ayı kısıtlamaları ve okulların, hastanelerin durumunun değerlendirileceği toplantının tarihi araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı tarihi belli mi?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında belirli aralıklarla toplanıyor. Sokağa çıkma yasağından, kısıtlamalara, okulların durumundan, esnafa, hastanelere kadar salgının akıbeti kabine toplantısında görüşülüyor. 81 ilde yaşayanlar vatandaşlar merak ediyor. Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte, kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kabine Toplantısı’nın önümüzdeki hafta pazartesi günü toplanması bekleniyor olsa da henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.