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Kaan Yıldırım ve Hadise evleniyor mu?

Kaan Yıldırım ve Hadise evleniyor mu? Şarkıcı Hadise ile gözlerden uzak yaşadıkları aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Kaan Yıldırım , dün gece ortaya çıktı.
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