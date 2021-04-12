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Joseph Siravo hayatını kaybetti

12 Nisan 2021 Pazartesi - 11:52 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 11:52

The Sopranos dizisinin efsane karakteri Tony Soprano'nun babası Johnny'yi canlandıran Joseph Siravo'nun hayatını kaybetti.


Uzun süredir kanserle mücadele eden 65 yaşındaki Joseph Siravo'nun ölüm haberi Aktör Garry Pastore tarafından açıklandı. Pastore paylaşımında "Huzur içinde uyu arkadaşım, müthiş bir savaş verdin, seni özleyeceğim, öbür tarafta görüşürüz. O gerçek bir centilmendi, onunla karşılıklı bir bağ ve samimiyet bulduğum için çok şanslıyım. Oyunculuk onun için her zaman bir bir tutku olmuştur. Böyle bir dünyada gerçek arkadaşlar bulmak zordur. Ben, Joe, Michael Rispoli ve Jimmy Gandolfini hep birbirimizi destekledik" dedi.
 

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