16 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -0.21 EURO 9,5460 0.13
USD 7,8290 -0.10 ALTIN 467,180 -0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Jeff Bezos’un eski eşi 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı

DHA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 18:04 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 18:06

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, dört ayda aşevlerine ve acil yardım fonlarına 4 milyar dolardan fazla bağışta bulundu.


Dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken ABD’li teknoloji şirketi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, aşevlerine ve acil yardım fonlarına dört ay içerisinde 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı.
 
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini belirten Scott, "Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı."
 
YIL İÇİNDE 6 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ
 
Temmuz ayında da 116 hayır kurumuna 1,7 milyar dolar bağışta bulunan Scott’un yıl içindeki toplam bağış miktarı yaklaşık 6 milyar doları buldu.
 
SCOTT, DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI
 
Dünyanın en zenginleri arasında 18’inci, kadın milyarderler arasında ise ilk sırada yer alan Scott’un serveti bu yıl 60.7 milyar dolara yükseldi.

ETİKETLER

Jeff Bezos bağış jeff bezos
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.