Jeff Bezos’un eski eşi 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, dört ayda aşevlerine ve acil yardım fonlarına 4 milyar dolardan fazla bağışta bulundu.

Dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken ABD ’li teknoloji şirketi Amazon ’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, aşevlerine ve acil yardım fonlarına dört ay içerisinde 4 milyar dolar dan fazla bağış yaptı.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini belirten Scott, "Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı."

YIL İÇİNDE 6 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ

Temmuz ayında da 116 hayır kurumuna 1,7 milyar dolar bağışta bulunan Scott’un yıl içindeki toplam bağış miktarı yaklaşık 6 milyar doları buldu.

SCOTT, DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI

Dünyanın en zenginleri arasında 18’inci, kadın milyarderler arasında ise ilk sırada yer alan Scott’un serveti bu yıl 60.7 milyar dolara yükseldi.