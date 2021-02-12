Jeep'ten 80 yaşa özel modeller geliyor

Marka, Renegade, Compass, Wrangler ve Gladiator modellerinde “80’inci Yıl Dönümü” özel versiyonlarını pazara sunmaya hazırlanıyor. 1941 yılında seri üretilen ilk 4x4 araç Willys MB ile doğan Jeep efsanesinin DNA’sı, geçtiğimiz 80 yılda, üstün off-road becerilerinin yanı sıra konfor ve teknolojik anlamda da yenilenerek gelişti. 1949 yılında dört tekerlekten çekişli Willys Wagon’un yollara çıkmasıyla Sport Utility Vehicle (SUV) sınıfını yaratan marka 1963 yılına gelindiğinde ise Wagoneer ile 'Premium SUV' sınıfının temelini attı.

İlkbaharda yola çıkacaklar



Jeep 1966 yılında başlayan yıl dönümlerini veya başarıları kutlamak için özel versiyonlar üretme geleneğini yine sürdürecek. 2021 yılının yıldızları olacak Renegade, Compass, Wrangler ve Gladiator’ün “80’inci Yıl Dönümü” özel versiyonlarının; ilkbahardan itibaren pazarlarda kademeli olarak satışa sunulması planlanıyor.

Jeep’in 80’inci yıl özel versiyonlarının tamamında yarı parlak Granit Kristal vurgularla zenginleştirilen “80. Yıl Dönümü” logosu, tungsten dikişli ve “80. Yıl” logosuna sahip elmas desenli koltuk döşemeleri yer alacak. Özel versiyonların iç mekanlarını ise parlak siyah vurgular ve koltuklarla paspaslardaki logo etiketleri gibi özel tasarım ipuçları süsleyecek.

İçten yanmalı motorlar dışında, Jeep’in şarj edilebilir hibrit istemiyle de donatılacak olan versiyonlar, markanın 4x4 yeteneklerini destekleyen gelişmiş teknoloji ve güvenlik donanımlarına da sahip olacak.