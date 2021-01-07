Jeep’e 3. sıra geliyor!

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkması planlanan üç sıralı model Grand Cherokee L. Jeep olarak adlandırılacak. Aracın üretimin ilk çeyrekte başlaması ve ikinci çeyrekte satışa çıkması bekleniyor. Automotive News haberine göre otomobile üçüncü sıra koltuk ekleyerek, Jeep'in şu anda Ford Explorer, Toyota Highlander, Chevrolet Traverse ve Volkswagen Atlas'ın hakim olduğu büyük crossover pazarından pay alması öngörülüyor.

Elektrikliyi pazara sunacak



Öte yandan Jeep, yeniden tasarlanmış iki sıralı bir Grand Cherokee ve "4xe" elektrikli versiyonunun bu yıl içinde piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu. Grand Cherokee L, bağımsız ön ve arka süspansiyonlara sahip tamamen yeni bir mimari üzerine inşa edilecek. Jeep Grand Cherokee’nin bu versiyonunun Türkiye’ye ithalatı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.