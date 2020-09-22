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Japon üreticiden Kovid-19'u yok edecek ultraviyole ışın yayan cihaz

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 13:37 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 13:37

Japon ışık ekipmanı üreticisi Ushio, insana zarar vermeden yeni tip corona virüsü (Kovid-19) yok eden ultraviyole (UV) ışın yayan "Care222" adlı cihazı üretti.


Columbia Üniversitesi iş birliğiyle üretilen Care222, 254 nanometre  dalga boyunda UV yayan geleneksel cihazların aksine, insana zararsız 222  nanometrelik UV yayıyor.
 
Mikropları öldürürken insanlara zarar vermeyen cihaz, yüksek riskli  otobüs, tren, asansör ve ofis ortamlarının dezenfekte edilmesinde kullanılacak.
 
Ortamın tavanına asılan Care222, 2,5 metre mesafeden havadaki virüs ve  bakterilerin yüzde 99’unu 7 dakikada etkisiz hale getiriyor.
 
Kyodo ajansına göre, dünyada türünün ilk örneği kabul edilen cihaz,  222 nanometre dalga boyunda deri yüzeyine ve göze nüfuz etmeyerek genetik  kusurlara yol açmıyor.
 
Ushio, 222 nanometrelik UV'nin insan için zararsız olduğunu tarafsız  testlerde Hiroşima Üniversitesince onaylandığını bildirdi.
 
300 bin yen (2 bin 860 dolar) fiyat etiketli 1,2 kilogram ağırlıklı  Care222 için şimdilik sadece sağlık kurumlarından sipariş alınabiliyor.
 
Öte yandan firma, Care222 emitörlerinin monte edileceği genel amaçlı  ampul üretimi için Toshiba ile proje yürüttüğünü açıkladı.
 

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Kovid-19 corona virüs Care222
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