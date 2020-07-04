Jandarma bekçi alımı ne zaman 2020? Jandarma bekçi alımı 2020 başvuru şartları belli mi?

TBMM'de geçtiğimiz günlerde Bekçilik Kanun Teklifi kabul edildi, ve Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren, Bekçilik Kanun teklifinde TSK bünyesinde olan Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı bünyesine alındı. Düzenlemenin ardından bekçi olmak isteyenler, jandarma bekçi alımı ne zaman 2020? Jandarma bekçi alımı 2020 şartları belli mi, sorularına yanıt arama başladı.

Jandarma bekçi alımı 2020 şartları ve başvuru koşulları bekçi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 2016 yılında yeniden uygulamaya sokulan bekçilik, kolluk kuvveti olarak çalışan çarşı ve mahalle bekçileri yeni kanun ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlandı. 2020 jandarma bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı şartları 2020 şartları nelerdir?

Eklenen madde ile jandarma teşkilatına bekçi kadrosu da eklendi ve artık yeni dönem alımlarında bekçiler jandarma bünyesinde de çalıştırılabilecek.

Söz konusu kanun maddesi şu şekilde:

"Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir."

İKAMET ŞARTI KONUŞULDU

TBMM 'de yapılan görüşmeler sırasında jandarma bünyesine yapılacak bekçi alımları ile ilgili açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamada jandarma bekçi alımında mahalleden istihdam olacağına yer verildi. Yapılan açıklamada "Mahalleden olacak bekçi, mahallenin çocuğu olacak" ikamet şartı bu şekilde olacak ifadeleri kullanıldı.

MEZUNİYET AÇIKLAMASI

Jandarma ve EGM bünyesine yapılacak bekçi alımlarının en az lise mezunu adaylar arasından olacağı da belirlendi. Ancak jandarma bekçi alımı şartları ile ilgili detayları bilgi henüz paylaşılmadı.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Yeni dönem bekçi alımı ilan tarihi henüz açıklanmadı.