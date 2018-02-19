İzmir'den "rekor" Yunanistan vizesi

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 2017'de 62 bin Türk vatandaşına Yunanistan vizesi verdiklerini belirterek, bunun bir rekor olduğunu ifade etti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaretinde konuşan Papoulia, Yunanistan 'ı geçen yıl binlerce Türk vatandaşının ziyaret ettiğini söyledi.

Papoulia, genel şartları taşıyan herkese kolaylık sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "2017'de konsolosluk olarak 62 bin Türk vatandaşına vize verdik. Bu rekor anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz. İki halk büyük bir yakınlaşma içinde." diye konuştu.

Demirtaş da Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğunun vize konusunda çok yardımcı olduğunu aktardı.

Başkanlığı süresince Türk-Yunan dostluğu için çaba gösterdiğini belirten Demirtaş, "Çok sıkıntılı günlerimiz oldu ama onlar geride kaldı. Bugün yan yana aynı denizi kullanan iki milletiz. Bu barış ortamı umarım yüzyıllarca devam eder." dedi.

Son günlerde iki ülke arasında bazı gerginlikler yaşandığını hatırlatan Demirtaş, iki ülkenin başbakanları arasında sağlanan mutabakatla gerginliklerin son bulacağına inandığını kaydetti.

Yunanistan Lipsi Adası Belediye Başkanı Fotis Maggios da Türklerin misafirperverliğinden çok etkilendiğini vurguladı.

Maggios, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan gerginliklerle Türk ve Yunan çocuklarının birbirlerine karşı olmaması gerektiğine işaret etti.