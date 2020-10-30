İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki "çirkin ve ahlaksız" paylaşımların gereğini yaptıklarını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 ayrı gönderi tespit edildi, 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı, 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım." açıklamasında bulundu.
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- İzmir'deki depremle ilgili skandal paylaşım: 3 kişi gözaltında
İzmir'deki depremle ilgili skandal paylaşım: 3 kişi gözaltında
AA | 30 Ekim 2020 Cuma - 23:56 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 23:56