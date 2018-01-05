İzmir'de şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan adliye çalışanı mübaşir Musa Can, ölümlerinin birinci yılında törenle anıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı anma töreninde, olaya dair çekilen belgesel yayınlandı. Belgeselde kahraman polis Fethi Sekin için hazırlanan türkünün klibi de yer aldı. Belgeselin gösterimi sırasında anma törenine katılanlar gözyaşı döktü.

