İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alımı yapacak! Büro Memuru, Destek Personeli, Mühendis ve Sağlık Teknikeri personel alımı şartları ve başvuru tarihi!

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, başvuru işlemlerinin 7-21 Temmuz tarihleri arasında alınacağı belirtilirken, ilgili alıma başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilebilir.

2) 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan sıran numarasında aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir).

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

6) İlanda bulanmayan hükümleri için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI