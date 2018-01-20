İTO: Kahraman ordumuza güveniyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon için, "Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Kahraman ordumuza güveniyoruz" dedi.

Zeytin Dalı Harekatının hedefinin Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve oradaki mazlum halka barış getirmek olduğunu söyleyen Oran, Türkiye güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini günlerden beri söylüyordu. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyona başladı. Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır" dedi.

Türk iş alemi olarak devletin aldığı kararın arkasında olduklarını ifade eden Oran, "Türkiyenin güvenliği söz konusu olduğunda, ekonomik sonuçların ne olacağı önemini kaybeder. Mevzu ülkemizse biz her türlü fedakarlığa hazırız. Biz daha çok çalışır, daha çok üretiriz.

Ordumuzun başarılı olacağına yürekten inanıyoruz" dedi ve ekledi, "Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan bu operasyonların, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur"