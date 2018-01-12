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İtirafçı askerler, FETÖ elebaşının talimatlarını deşifre etti

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 13:26 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 13:27

Donanma Komutanlığı'nda görevliyken itirafçı olan eski üsteğmen ve eski astsubayın ifadeleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarını deşifre etti.


FETÖ üyesi olduklarını itiraf ederek Kocaeli Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olan eski  Üsteğmen N.A. ve eski Astsubay B.A'nın ifadeleri ortaya çıktı.
 
Eski üsteğmen, emniyetteki ifadesinde FETÖ elebaşı Fetullah  Gülen'in Ergenekon operasyonları dönemindeki söylemlerini anlattı.
 
Eski Üsteğmen N.A, 2011'de Gülen'i i ziyaret etmek için ABD'ye  gittiğini belirterek, örgüt tarafından staj döneminde zorla kendisinin ABD'ye  gönderildiğini savundu.
 
Önce ABD'nin Virginia eyaletine, oradan da Pensilvanya'ya geçtiğini  anlatan N.A, buraya gitmek için irtibat kurduğu örgüt abisine görüşme için 100  dolar himmet parası aldığını söyledi.
 
Parayı vermeyenin görüşmesine izin verilmediğini aktaran N.A'nın,  "Gülen'le görüştük. Gülen'in evindeyken Ergenekon operasyonları yoğun olarak  yapılıyordu. Gülen'in evindeyken 2 kişinin konuşmasına tanık oldum. Gülen'e  Türkiye'de alınacaklar var, ramazan nedeniyle gözaltılara ara vermelerini  anlatıyordu. Gülen de 'Onlar zaten oruç tutmuyor, devam edelim.' dedi. 17-25  Aralık'tan sonraki seçimlerde Gülen dua dağıttı. 'AK Parti hükümeti kaybetsin.'  diye dualar dağıtılıyordu. Gülen, duaların kabul olacağını ve AK Parti'nin seçimi  kaybedeceğini anlatıyordu. AK Parti seçimi kazanınca Gülen, 'Cemaatin içindeki  ikiyüzlüler yüzünden dualar kabul olmadı. İkiyüzlüler gidince dualarımız kabul  olacak.' dedi." ifadesini kullandı.
 
"Deşifre olmamak için alkol alın"
 
N.A, örgüt içerisindeki mahrem abilerin AK Parti hükümeti için "Yahudi  gibi yastık altında para biriktiriyorlar. Bunlara oy vermeyin." şeklinde  konuşmalar yaptığını anlattı.
 
Eski Astsubay B.A da örgüt abilerinin alkol kullanmalarını istediğini  aktararak, "Deşifre olmamak için alkol alın. Kalabalık yerlerde alkol alın ki  kendinizi belli edin. Bir akşam otelde resepsiyon vardı, buraya katıldım.  Örgüt  abisini arayarak alkol alacağım bilgisini verdim. Örgütteki abiler, 'Abdeste  gerek yok, namazı gözünüzle kılın, kendinizi belli etmeyin.' diyorlardı." dedi.
 
Daha önce FETÖ üyesi olduklarını itiraf ederek Kocaeli Emniyet  Müdürlüğü'ne teslim olan N.A. ve B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk  edildikleri nöbetçi hakimlikçe "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak adli  kontrol şartıyla salıverildi.

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