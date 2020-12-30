İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de!

Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Nisan ayından bu yanan uygulanan işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresinin uzatıldığı belirtildi. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı süresine zamana kadar uzatıldı? İşte İşten çıkarma yasağı ile ilgili tüm detaylar...

Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre işten çıkarma yasağı iki ay uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği ve başvurularının uzatılmasını takiben, pandemi döneminde getirilen bir başka düzenleme olan işten çıkarma yasağının da uzatılmasına karar verildi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Buna göre, fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.