İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 17 Mayıs işten çıkarma yasağı sona mı eriyor?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs’ta sona erecek. İşten çıkarma yasağı için yeni bir karar alınıp alınmayacağı, buna bağlı olarak yasağın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, işten çıkarma yasağı tekrar uzatılır mı? İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021 detayları…

İşten çıkarma yasağına yönelik araştırmalar hızlandı. 17 Mayıs’ta sona erecek işten çıkarma yasağına bir buçuk aylık bir ek yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatıldığı açıklanmasıyla gözler işsizlik ödeneğine çevrilmişti.

İş Kanunu’na göre, nisan ayı için bildirimler mayıs ayında yapılıyor. Dolayısıyla bir işveren çalışanını ücretsiz izne çıkardıysa, bundan vazgeçip mayıs ayı başında ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şıkkını işaretleyerek, bildirimde bulunabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Ancak işveren yasak sürecinde ‘KOD 29’ olarak tanımlanan belirli durumlarda işten çıkarma yapabiliyordu. Kafeler, restoranlar, bilardo salonları, düğün salonları, spor, güzellik salonları, kaplıcalar ile internet kafelerindeki çalışanlar için nisan ve mayıs aylarında bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. Kısa çalışma uygulamasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağında da 1.5 aylık bir uzatma yapılıp yapılmayacağı netleşecek.