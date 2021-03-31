İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı uzatılacak mı?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya konulan ekonomik önlemler arasında yer alan işten çıkarma yasağı, 1 yıldır uygulanıyor. İstihdamı korumak ve koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hem işveren hem de işçiyi korumak için uygulanan fesih yasağı yani işten çıkarma yasağı son kez uzatılmıştı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Mart itibariyle sona erecek olması nedeniyle milyonlarca işçinin gözü işten çıkarma yasağının sona ereceği tarihe çevrildi. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağının sona ereceği tarih!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde hükümet tarafından uygulamaya konulan en önemli düzenlemelerin başında işten çıkarma yasağı geliyor. Bir yılı aşkın bir süredir uygulamada olan fesih yasağı yani işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi nedeniyle milyonlarca işçi ve işveren tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağının sona ereceği tarih!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete 'de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağının süresinde uzatılmaya gidilmişti. Pandemi sürecinde başlayan kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart’a kadar devam edecek. 17 Mart’ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı da mayıs ortasına kadar uzatıldı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.