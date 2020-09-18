İşte Arka Sokaklar'da 15 yılın sırrı! Başrol oyuncuları anlattı

Kanal D’nin fenomen dizi si “Arka Sokaklar”, 15. sezona başlıyor. Dizinin başrol oyuncuları Zafer Ergin , Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Merve Oflaz, Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü, Arka Sokaklar ’ın yeni sezonunu ve efsane dizinin kadrosunda olmayı anlattı;

Zafer Ergin

Keyif ve güven veriyor

15 yıl… Dile kolay. Bu bir rekor… Bunun sosyolojik araştırması yapılmalı. Acaba neden bu diziyi bıkmadan, reytingleri zirveye taşıyan sayıda seyirci grubu izliyor. Hatta yalnızca yeni bölümleri değil, tekrar eski bölümleri bile bıkmadan, sıkılmadan aynı merakla izliyor. Bunun nedeni araştırılmalı. 15 yıldır böyle efsane bir projenin içerisinde olmak tabii ki hem keyif hem de güven veriyor insana. Diyor ki “yanlış iş yapmıyoruz. Doğru iş yapıyoruz”. Nice 15. sezonlara

Özgür Ozan

Seyircimize sonsuz teşekkür

15 sezon herkese nasip olmayacak bir televizyon başarısıdır. Bu başarının tanığı ve ortağı olmak beni çok heyecanlandırıyor. Arka Sokaklar efsanesinden bahsedilirken benim de dudaklarıma küçük bir gülümseme bırakıyor elbette. Seyircimize sonsuz teşekkürler.

İlker İnanoğlu

Biz aile olduk

Her sezon sanki ilk günkü gibi heyecan duyuyorum. Böyle başarılı bir işin içinde olmak çok gurur verici. Zaten biz artık bir aile gibi olduk. Birbirimizi ailemizden bile fazla görüyoruz. Yeni sezonda neler olacağını sizler gibi biz de merak ediyoruz. Ama heyecan dolu olacağına emin olabilirsiniz.

Oya Okar

Güncel olanı yakalıyoruz

Arka Sokaklar her zaman güncel olanı yakalıyor ve ona ayna tutmaya çalışıyor. Kadın cinayetleri, korona ve bu hastalıkla mücadele etmek için çok zor şartlarda çalışan sağlık çalışanları gündemimizde olacak. Ayrıca Selin ile Mesut’un yaklaşmakta olan bir nikah tarihi var. Bu sezon mürüvvetlerini görebilecek miyiz? Ben de merakla bekliyorum.

Alp Korkmaz

Yine bol aksiyon olacak

15. sezonda da tabii ki yine bol aksiyon. Yine güncel olaylarla, örnek ve öğretici hikayelerle seyirci karşısında olacağız. 15 senedir ekibin büyük bir kısmı bir arada çalışıyoruz. Ailecek bir aradayız. Dile kolay 15 sene. Özel hayatımda da, iş hayatımda da tatlı acı birçok olay yaşadım. Hayatımın en önemli zamanları burada geçti, geçiyor diyebiliriz. Böyle bir efsanenin içerisinde olmaktan dolayı gurur duyuyorum.

Ozan Çobanoğlu

Gurur verici

Bir dizinin bu kadar büyük bir başarıyla devam etmesi muhteşem bir şey. Kolay kolay ulaşılamayacak bir rekor. Yeni sezon da diğer sezonlar hakkını verecek düzeyde, aksiyonu bol bir sezon izleyicileri bekliyor. Bu efsane kadronun, bu müthiş ekibin içinde isminin anılacak olması, gurur verici.

Merve Oflaz

Sezona bomba gibi giriyoruz

Yeni sezonda her sezonumuzda olduğu gibi izleyicimizi sürprizler bekliyor tabi ki. Hazır olsunlar bu sene daha da bomba gibi giriyoruz sezona. Efsane kadro efsane dizi içinde yer almak benim için anlatılamayacak kadar gurur verici bir durum. Bu ekiple beraber olduğum için her gün teşekkür ediyorum.

Yiğitcan Ergin

Seyircinin içini ısıtacak hikayelerimiz var

Yeni sezonda bizi bol aksiyonla beraber seyircimizin içini yeniden ısıtacak çok güzel hikayeler bekliyor. 15 senelik bir işte, böyle bir ekibin içinde yeniyi ve iyiyi arama çabasının bir parçası olmak ayrı bir tecrübe ve mutluluk benim için. Yeni sezonun hepimiz için hayırlı olması dileğiyle.

Ela Yörüklü

Yaşayan bir efsanenin içindeyiz

Yeni sezonda yine yeniden aksiyon dolu hikayelerle seyirci karşısına çıkıyoruz. Yaşayan bir efsanenin içindeyiz. 15’inci yılında dahi nabzın böyle yüksek olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Kaldığımız yerden devam, buluşmaya çok az kaldı!