İşte Afrin'i kuran Osmanlı subayı!

Suriye’nin stratejik kasabası Afrin’in, Mustafa Namık adlı bir Türkmen paşa tarafından kurulduğu ortaya çıktı. Suriyeli tarihçi Fayad Süleyman’ın verdiği bilgiye göre, Sultan Abdulhamid’in subaylarından Mustafa Namık, Mabadlı’da 22 yıl kaymakamlık yaptı. Bir taraftan da bir köy olan Afrin’i imar ederek ilçeye dönüştürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 6 yıldır süren terör işgalini bitirme ve tehdit altında olan sınır güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla harekât başlattığı Afrin, ‘Mustafa Namık’ isimli bir Türkmen beyi tarafından kuruldu. Yeni Şafak ’a konuşan Suriye li Tarihçi Fayad Süleyman, Cerablus doğumlu Mustafa Namık Bey’in, basit bir köy konumundaki Afrin’i önce nahiye sonrasında ilçeye nasıl dönüştürdüğünü anlattı. Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Tarihçi Süleyman, bir Osmanlı subayı olan Mustafa Namık’ı şöyle anlattı:

FESİNİ HİÇ ÇIKARMADI

“Cerablus’a bağlı Taşlıhöyük köyünde 9 çocuklu Mustafa ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Namık Mustafa, İstanbul ’da Harbiye Mektebi’nden mezun oldu. İstanbul hükümeti tarafından Suriye’ye gönderilen Namık, Sultan Abd ülhamid’in subaylarındandı. Osmanlı ordusunda bir süre görev yaptıktan sonra Suriye’nin Mabadlı ilçesinde kaymakam olarak görevlendirildi. Suriye Türkmenleri’nin Beydilli Boyu’ndan olan Namık, Halep Mabadlı ve Afrin, Şam -Nebik’te 22 yıl yürüttüğü kaymakamlık görevinden sonra 1963 yılında Suriye Parlamentosunda milletvekili olarak bir dönem görev yaptı. Mustafa Namık, Ankara hükümetiyle ilişkilerini her daim devam ettirdi ve Türkmen halkına sahip çıkan yönüyle de Suriye Türkmenleri’nin takdirini kazandı. 1973 yılındaki ölümüne dek Osmanlı subayı olmakla iftihar ederdi. Son nefesine kadar elinde baston ve başında Osmanlı fesini hiç çıkarmadı. Öldüğünde cenaze törenine dönemin Türkiye Büyükelçisi de katıldı.”

SIFIRDAN İMAR ETTİ

“Mustafa Namık Bey, 1920 yılında ilk olarak Mabadlı’ya kaymakam olarak atandı. O dönem resmi kayıtlarında Afrin, 70-80 evden ibaret yoksul bir köy olarak geçiyor. Mustafa Namık, ilk iş olarak Afrin çevresinde binlerce dönümlük alana zeytin ağacı ektirdi. Tarım amaçlı birçok girişimi bilfiil yönetti. Afrin kısa sürede kalkındı ve yoğun göç aldı. Sonrasında Afrin merkez ve çevresine yeni yollar ve imar alanları açtı. Birkaç yıl içerisinde Afrin gelişti, büyüdü; Namık Bey 1922 yılında Afrin’in ilçe statüsüne kavuşmasını sağladı ve 16 yıl burada kaymakam olarak görev yaptı. Afrin halen Suriye’nin zeytin ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan bir ilçedir ve bu, Namık Bey’in başlattığı tarım alanlarını verimlilik merkezli değerlendirme projesinin parçasıdır.”

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