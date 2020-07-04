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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafeye uyarısı

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 22:46 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 22:50

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, herkesin temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorunda olduğunu bildirdi.


Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kara ve  denizde faaliyet gösteren bütün toplu ulaşım araçlarında; Jandarma, Polis ve  Sahil Güvenlik ekiplerimiz gece gündüz denetim yapıyor. Hepimiz temizlik, maske  ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
 
 

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