İstanbul Havalimanı'nda hızlı pasaport geçiş sistemini başladı!

İGA, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, hızlı pasaport geçiş sistemi için müjdeli haberi duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nda, yolcular "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yaklaşık 20 saniyede işlemlerini yapabiliyor.

İGA'nın resmi sosyal medya hesabından "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile ilgili paylaşım yapıldı.

"20 SANİYEDE TAMAMLAYABİLİRSİNİZ"

Sistemin nasıl kullanıldığını anlatan videonun da yer aldığı paylaşımda, "18 yaşını doldurmuş, çipli pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' ile pasaport işlemlerinizi 20 saniyede tamamlayabilirsiniz." denildi.