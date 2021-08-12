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İstanbul'dan Giresun'a gitti,ortadan kayboldu!

12 Ağustos 2021 Perşembe - 11:20 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 11:20

Kanal D’nin sunuculuğunu Ece Üner’in yaptığı “Ece Üner İle Susma” programında annesine yardım için Giresun’a giden ve daha sonra bulunamayan Mine Anutgan aranıyor.


Ailesine yardım etmek için İstanbul’dan Giresun’a fındık toplamaya giden 48 yaşındaki Mine Anutgan, 1 Ağustos Pazar sabahı “Hastaneye gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Kızlarını o günden sonra bir daha bulamayan aile, Ece Üner İle Susma programına başvurdu. Canlı yayına katılan Mine Anutgan’ın 18 yaşındaki kızı annesinin kaçırılmış olabileceğini söyledi. 
 
Uzman psikiyatrist  Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve  Av. Cengiz Hortoğlu’nun da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de...
 

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