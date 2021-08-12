İstanbul'dan Giresun'a gitti,ortadan kayboldu!

Ailesine yardım etmek için İstanbul’dan Giresun’a fındık toplamaya giden 48 yaşındaki Mine Anutgan, 1 Ağustos Pazar sabahı “Hastaneye gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Kızlarını o günden sonra bir daha bulamayan aile, Ece Üner İle Susma programına başvurdu. Canlı yayına katılan Mine Anutgan’ın 18 yaşındaki kızı annesinin kaçırılmış olabileceğini söyledi.
Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Cengiz Hortoğlu’nun da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de...