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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 21:50 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 21:50

Üsküdar-Çengelköy Meydanı’ndan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son bulacak olan Kudüs Koşusu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kudüs Koşusu  sebebiyle yarın 11.00-14.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif  güzergahlar belli oldu.
 
 Buna göre, yarın Kuleli Caddesi Alzambak Sokak kavşağından Güzeltepe  Caddesi Profesör Doktor Beynun Akyavaş Caddesi kavşağına kadar olan  kısım, Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Beylerbeyi'nden  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne katılım, Kuzguncuk Çarşısı Caddesi Baba Nakkaş  Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım, Gümüşyolu Caddesi  Baba Nakkaş Sokak kavşağından Abdullah Ağa Caddesi istikametine giden akım ve bu  caddelere çıkan sokaklar trafiğe kapanacak.
 
Küçüksu, Kuşbakışı, Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Hekimbaşı Çiftlik  caddeleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Baba Nakkaş Sokak da alternatif  güzergahlar olarak belirlendi.
 

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İstanbul kapalı yok trafik
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