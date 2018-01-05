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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA |  05 Ocak 2018 Cuma - 18:52 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 18:52

Beyoğlu ve Şişli'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, özel harekat polisleri, narkotik köpeği, polis helikopteri ve İBB  itfaiyesinin desteğiyle Şişli ile Beyoğlu'nun bazı bölgelerinde eş zamanlı  operasyon düzenledi.
 
Sokak satıcılarına yönelik operasyon sırasında, Kurtuluş'ta  şüphelilerin, polisleri görünce evin penceresinden dışarı uyuşturucu madde attığı  belirlendi.
 
Bunun üzerine ekiplerce binaya girildi. Şüphelilerin evinin çelik kapı  ve dışında demir kapıyla korunduğu görüldü.
 
Ekipler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden eve girerek arama yaptı.
 
Ayrıca, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde de 4 noktaya eş zamanlı baskın düzenledi.
 
Operasyonlarda bir miktar kokain, 2 tabanca ve yüklü miktarda para ele  geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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