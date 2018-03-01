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9 milyon liralık "mailhack" vurgunu

01 Mart 2018 Perşembe - 12:35 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 12:50

İstanbul'da uluslararası ticaret yapan firmaların mail hesaplarını ele geçirerek 9 milyon liralık vurgun yapan bir hacker çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 7'si yabancı uyruklu 14 kişilik bir hacker çetesi çökertildi. Konunun uzmanları, son bir yılda 100 milyon lira vurgun yapılan yöntem ve fidye heckerlerine karşı iş dünyasını uyardı.


Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne  başvuran bazı uluslararası ticaret firma yöneticileri, karşı firmaya yaptıkları  ödemelerin ulaşmadığını bildirerek şikayetçi oldu.
 
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir suç örgütünün söz konusu  firmaların mail sistemlerine yasa dışı şekilde girerek yazışmaları  yönlendirdiğini ve kendi banka hesaplarını firma hesabı gibi göstererek ödeme  yapılmasını sağladığını belirledi.
 
Soruşturma kapsamında geçen hafta operasyon düzenleyen ekipler, 7'si  yabancı uyruklu 14 kişiyi gözaltına aldı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin avro ve 20 bin dolar ile çok  sayıda diz üstü bilgisayar ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca ilk  incelemede, şüphelilerin banka hesaplarına bu dolandırıcılık yöntemiyle 9 milyon  193 bin 825 lira havale edilmesini sağladığı belirlendi.
 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i  yabancı uyruklu, 8 kişi tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla 2'si ise  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
 
7’Sİ TUTUKLANDI
 
Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şebekenin Nijerya ve farklı ülkelerde de üyesi olduğu öğrenildi. Vurgun yapılan paraların büyük kısmının yurt dışına transfer edildiği belirlendi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.  Şüphelilerden 7’si tutuklandı.  Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
 
UZMANLAR UYARDI
 
Bilişim uzmanları,  mailhack yöntemiyle sadece İstanbul’daki firmalarlardan 100 milyon liralık vurgun yapıldığını belirtti.  Firmaların basit yöntemlerle kendilerini koruyabilecekleri dile getirildi. Bu yöntemler şunlar;
 
1- Şirket yazışmalarının yapıldığı bilgisayarlara  asla lisanssız ürün indirilmemeli. Çünkü bu ürünler virüs barındırıyor olabilir.
 
2- Ticaret yapılan şirketlerle görüşülerek, “Biz hesap değişiklilerini sadece telefonla ve yüzyüze konuşarak yaparız.  Asla maille yada yazışarak yapmayız” diye uyarıda bulunulmalı
 
3- Mail hesaplarına gelen postalara dikkat edilmeli, virüs barındırabileceği düşünülen gönderilee açılmamalı
 
 
 
FİDYE HACKERLERİ
 
Bilişim uzmanları özellikle kamu işi yapan firmaları hedef alan korsanların “fidye hackerleri” konusunda da firmaları uyarıyor. Bu yöntemde, virüslü yazılım gönderen hackerler, stok kayıtlarından, lojistik işlemlere bir çok verinin bulunduğu bilgisayarı ele geçiriyor. Özellikle sağlık alanındaki firmaları hedef alan hackerler, bilgisayarı kilitleyerek işlem yapılamaz hale getiriyor. Bilgisayarın yeniden aktif edilmesi için ise firma sahibinden fidye isteniyor.  Ancak belirlenen tutarın “kripto para” olarak gönderilmesi talep ediliyor. Veri izi tespit edilemeyen “Zombi” bilgisayarla yapılan işlem yapan Hackerler fidyeyi de kripto para birimi olarak isteyince,  polisin takibi zorlaşıyor. Uzmanlar fidye hackerlerine karşı firmaların, verilerini internet bağlantısı olmayan bir bilgisayara kopyalaması gerektiğine vurgu yapıyor.

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