9 milyon liralık "mailhack" vurgunu

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı uluslararası ticaret firma yöneticileri, karşı firmaya yaptıkları ödemelerin ulaşmadığını bildirerek şikayetçi oldu.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir suç örgütünün söz konusu firmaların mail sistemlerine yasa dışı şekilde girerek yazışmaları yönlendirdiğini ve kendi banka hesaplarını firma hesabı gibi göstererek ödeme yapılmasını sağladığını belirledi.
Soruşturma kapsamında geçen hafta operasyon düzenleyen ekipler, 7'si yabancı uyruklu 14 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin avro ve 20 bin dolar ile çok sayıda diz üstü bilgisayar ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca ilk incelemede, şüphelilerin banka hesaplarına bu dolandırıcılık yöntemiyle 9 milyon 193 bin 825 lira havale edilmesini sağladığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i yabancı uyruklu, 8 kişi tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
7’Sİ TUTUKLANDI
Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şebekenin Nijerya ve farklı ülkelerde de üyesi olduğu öğrenildi. Vurgun yapılan paraların büyük kısmının yurt dışına transfer edildiği belirlendi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 7’si tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
UZMANLAR UYARDI
Bilişim uzmanları, mailhack yöntemiyle sadece İstanbul’daki firmalarlardan 100 milyon liralık vurgun yapıldığını belirtti. Firmaların basit yöntemlerle kendilerini koruyabilecekleri dile getirildi. Bu yöntemler şunlar;
1- Şirket yazışmalarının yapıldığı bilgisayarlara asla lisanssız ürün indirilmemeli. Çünkü bu ürünler virüs barındırıyor olabilir.
2- Ticaret yapılan şirketlerle görüşülerek, “Biz hesap değişiklilerini sadece telefonla ve yüzyüze konuşarak yaparız. Asla maille yada yazışarak yapmayız” diye uyarıda bulunulmalı
3- Mail hesaplarına gelen postalara dikkat edilmeli, virüs barındırabileceği düşünülen gönderilee açılmamalı
FİDYE HACKERLERİ
Bilişim uzmanları özellikle kamu işi yapan firmaları hedef alan korsanların “fidye hackerleri” konusunda da firmaları uyarıyor. Bu yöntemde, virüslü yazılım gönderen hackerler, stok kayıtlarından, lojistik işlemlere bir çok verinin bulunduğu bilgisayarı ele geçiriyor. Özellikle sağlık alanındaki firmaları hedef alan hackerler, bilgisayarı kilitleyerek işlem yapılamaz hale getiriyor. Bilgisayarın yeniden aktif edilmesi için ise firma sahibinden fidye isteniyor. Ancak belirlenen tutarın “kripto para” olarak gönderilmesi talep ediliyor. Veri izi tespit edilemeyen “Zombi” bilgisayarla yapılan işlem yapan Hackerler fidyeyi de kripto para birimi olarak isteyince, polisin takibi zorlaşıyor. Uzmanlar fidye hackerlerine karşı firmaların, verilerini internet bağlantısı olmayan bir bilgisayara kopyalaması gerektiğine vurgu yapıyor.