9 milyon liralık "mailhack" vurgunu

İstanbul'da uluslararası ticaret yapan firmaların mail hesaplarını ele geçirerek 9 milyon liralık vurgun yapan bir hacker çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 7'si yabancı uyruklu 14 kişilik bir hacker çetesi çökertildi. Konunun uzmanları, son bir yılda 100 milyon lira vurgun yapılan yöntem ve fidye heckerlerine karşı iş dünyasını uyardı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı uluslararası ticaret firma yöneticileri, karşı firmaya yaptıkları ödemelerin ulaşmadığını bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir suç örgütünün söz konusu firmaların mail sistemlerine yasa dışı şekilde girerek yazışmaları yönlendirdiğini ve kendi banka hesaplarını firma hesabı gibi göstererek ödeme yapılmasını sağladığını belirledi.

Soruşturma kapsamında geçen hafta operasyon düzenleyen ekipler, 7'si yabancı uyruklu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin avro ve 20 bin dolar ile çok sayıda diz üstü bilgisayar ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca ilk incelemede, şüphelilerin banka hesaplarına bu dolandırıcılık yöntemiyle 9 milyon 193 bin 825 lira havale edilmesini sağladığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i yabancı uyruklu, 8 kişi tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.