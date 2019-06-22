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İstanbul'da seçim yoğunluğu!

AA |  22 Haziran 2019 Cumartesi - 11:59 | Son Güncelleme : 22 06 2019 - 11:59

Yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu. Karayolu ile İstanbul'a akın eden vatandaşlar da 15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy  kullanmak üzere İstanbul'a gelenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda  hareketlilik yaşanıyor. 
 
Sandık başına gitmek üzere şehir dışından tarifeli uçakla havalimanına  gelen vatandaşlar nedeniyle geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve  çıkışlarda yoğunluk meydana geldi.
 
Sivas'tan eşiyle gelen İbrahim Tansel, Ramazan Bayramı'ndan önce tatil  için gittiği memleketinden oy kullanmak ve yakınlarını görmek için döndüğünü  belirtti.
 
 
Tansel, haftaya Sivas'a tekrar gideceğini ifade ederek, "Ben 1959'dan  beri İstanbul'dayım. Oyumu da kullanacağım. Hangisi hayırlıysa o gelsin derim ama  tabii başa tecrübeli insanların gelmesini tercih ederim." dedi.
 
Eşi Kezban Tansel ise seçim için köyden geldiğini ülke için  hayırlısının olmasını temenni ederek, "Hangi aday hayırlısı ise olsun. Geçen  seçimde de oyumuzu kullanmıştık." ifadelerini kullandı.
 
Yolculardan Hanife Kum, hasta ziyareti için bulunduğu Trabzon'dan oy  kullanmak üzere İstanbul'a geldiğini kaydetti.
 
Seçim olmasa bir süre daha Trabzon'da kalabileceğini dile getiren Kum,  "Allah, kendi istediğim partimin kazanmasını nasip etsin. Onu diliyorum."  değerlendirmesini yaptı.
 
Yolculardan Dursun Çağlayan da  İstanbul ve Trabzon'da işlerinin  olduğunu, zaman zaman iki şehre de gidip geldiğini söyledi.
 
Çağlayan, ailesinin bir bölümünün seçimde oy kullandıktan sonra tekrar  Trabzon'a döneceğini kaydederek, "Seçimle ilgili hayırlısı olsun diyelim.  İnşallah o olacak. Hak eden kazansın." şeklinde konuştu.
 
15 TEMMUZ ESENLER DEMOKRASİ OTOGARINDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
 
23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için Anadolu'dan oy kullanmaya gelen vatandaşlar 15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi.  
 
  
İkametlerinin İstanbul'da olması nedeniyle 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar memleketlerinden gelmeye başladı. 80 ilden gelen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu. Oluşan seçim yoğunluğu havadan görüntülendi.
 

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