İstanbul'da dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını...

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ’ta yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki M.T., evde 2 yaşındaki oğlu E.T.’nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı. Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ