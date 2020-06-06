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İstanbul'da dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını...

İHA |  06 Haziran 2020 Cumartesi - 9:59 | Son Güncelleme : 06 06 2020 - 10:03

İstanbul Esenyurt’ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Baba, kaçtığı arazide polis tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki M.T., evde 2 yaşındaki oğlu E.T.’nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı.
 
GÖZALTINA ALINDI
 
Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı. Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 
ÇOCUĞUN DURUMU İYİ
 
Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi.
 
 

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