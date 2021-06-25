İstanbul'da akılalmaz kaza! Şoför yolu şaşırınca olanlar oldu

Bakırköy D100 Karayolu'nda yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları taşıyan TIR'daki dev makaralardan biri köprüye takılarak devrildi. Köprü altında sıkışan makara yaklaşık 1 buçuk saatte çıkarıldı. Kazanın, TIR şoförünün yolu şaşırması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Olay, Bakırköy'de D100 Karayolu'nda saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul 'dan Bursa 'ya yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları götüren 16 JLU 13 plakalı TIR'ın şoförü Süleyman Genç, iddiaya göre yolu şaşırarak D100 Karayolu Ankara istikametine girdi. D-100 Karayolu'nda bir süre ilerleyen TIR'daki dev makaralardan biri, Ataköy Köprüsü'ne takılarak yola devrildi. Makaranın devrildiğini fark eden sürücü TIR'ı yol kenarına çekerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç geçişlerini tek yönden sağladı. Olay yerine gelen bir firmaya ait vinç, köprü altında sıkışan makarayı yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu çıkararak, tekrar TIR'a yükledi. Makaranın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

"YOLU ŞAŞIRMIŞ"

Makaranın sıkıştığı yerden çıkarılmasına katılan firma çalışanı Kenan Gündoğdu, olayla ilgili, "Şoför arkadaş yolu şaşırmış. D100 Karayolu'na girince köprü altına makara takılmış. Bizde geldik kurtarmak için. Düzeltip yola sokacağız onu, Allah izin verirse. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.