İşsizlik sigortası nedir? İşsizlik sigortası şartları nelerdir, başvuru için ne gerekiyor?

İşinden ayrılan ya da işten çıkarılan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için sunulan işsizlik sigortası, detayları araştırılıyor. İşsizlik sigortasının nasıl alınacağı, hangi şartların taşınması gerektiği merak ediliyor. Peki işsizlik sigortası nedir? İşsizlik sigortasından nasıl yararlanılır, şartları nelerdir?

İşsizlik maaşından sağlanan en önemli yardımlardan biri olan işsizlik sigortası, işsizlik maaşı alan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmene imkanı tanıyan bir hizmetti. Peki, İşsizlik sigortası şartları nelerdir, başvuru için ne gerekiyor?

İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR?

işsizlik sigortası, bir yerde çalışırken çalışmaya yetecek istek, yetenek ve sağlık yeterliliği olmasına rağmen işten çıkarılan kişinin uğradığı kaybı önlemek amacıyla devletin sağladığı zorunlu bir sigortadır. Bu sigortayla, kendi kusuru ve isteği dışında işini kaybeden kişi ve ailesi güvence altına alır.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı Türkiye'de sigortalı olarak çalışan kişilerin güvencelerindendir. Son 3 yıldaki prim gün sayısına göre 10 aya kadar maaş ödenebilmektedir. Ancak belirli şartları var:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Bu şartları karşılayan kişi işsizlik maaşı başvurusu yapabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşme feshinden sonra en geç 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusu yapılabiliyor. İŞKUR ofislerinden bizzat yapılabilen bu başvuru, www.iskur.gov.tr üzerinden çevrimiçi de gerçekleştirilebilir.