İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mart'ta aylık bazda 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye yükselirken, işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 13.1'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişiye, istihdam oranı da 0.8 puanlık artışla 44.3'e yükseldi. Bu dönemde işgücü 610 bin kişi artarak 32 milyon 325 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.9 puanlık artış ile yüzde 51 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aylık bazda 0.7 puanlık azalışla yüzde 25, istihdam oranı 1.4 puanlık artışla yüzde 31.4 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1.5 puan artarak yüzde 41.9'a yükseldi.

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 15 bin kişi, sanayi sektöründe 480 bin kişi, inşaat sektöründe 81 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 27 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17.3'ü tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 6.4'ü inşaat, yüzde 54.3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mart ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, yıllık bazda 0.4 puan artarak yüzde 28.9'a yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.2 puan azalarak yüzde 17.8 oldu.