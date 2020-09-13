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İsrail Weizmann Bilim Enstitüsü, BAE'deki Yapay Zeka Üniversitesi ile anlaşması imzaladı

13 Eylül 2020 Pazar - 17:38 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 17:38

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında salı günü ABD'nin başkenti Washington'da imzalanacak normalleşme anlaşması kapsamında söz konusu ülkelerde iki yüksek öğretim kurumu arasında ilk kez böyle bir işbirliği gerçekleşiyor


İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü, Birleşik Arap  Emirlikleri'ndeki (BAE) Muhammed bin Zayid Yapay Zeka Üniversitesi ile işbirliği  anlaşması imzaladıklarını duyurdu.  

Merkezi İsrail'in Rehovot kentinde bulunan  Weizmann Bilim  Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Enstitü Başkanı Prof. Dr.  Alon Chen ile BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ve Muhammed bin Zayid Yapay  Zeka Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sultan el-Cabir'in katılımıyla dün  görüntülü olarak imza töreninin gerçekleştirildiği belirtildi.

Enstitü Başkanı Chen önderliğinde bir İsrail heyetinin gelecek hafta  anlaşmanın ayrıntılarını ve uygulama yollarını görüşmek için Abu Dabi'yi ziyaret  etmesi bekleniyor.

İşbirliği, yapay zeka alanında ortak çalışmaları, doktora sonrası  öğrenciler ve araştırmacıları için değişim programları, bilim adamlarının  değişimi, konferans ve seminerler düzenlenmesi, yapay zeka için ortak bir sanal  araştırma enstitüsü kurulmasını içeriyor.

Açıklamada, bu işbirliğinin Tel Aviv ile Abu Dabi arasında salı günü  ABD'nin başkenti Washington'da imzalanacak normalleşme anlaşması kapsamında  gerçekleştiği aktarıldı.

BAE ve İsrail'in iki yüksek öğretim kurumu arasında ilk kez böyle bir  anlaşma imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin  "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını  duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile  normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu. İsrail ile BAE arasındaki  anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.  

 

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İsrail Weizmann Bilim Enstitüsü BAE Yapay Zeka Üniversitesi
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