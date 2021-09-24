İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılıyor? İSMEK kurs kayıtları başladı mı, hangi kursları veriyor, ücretsiz mi?

İSMEK kayıt işlemleri bugün başladı. İSMEK bu yıl “mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat” olmak üzere 4 dalda, 22 ayrı alanda kursiyerlere hizmet verecek İSMEK kayıtları https://kursiyer.ibb.istanbul/ sayfası üzerinden yapılacak. Peki, İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılıyor? İSMEK hangi kursları veriyor?

İSMEK’te yeni dönem başladı. İBB'nin sanat ve meslek kursu İSMEK yenilendi. Adına “Enstitü İstanbul” ibaresi eklenen İSMEK, kurs faaliyetlerine devam edecek. İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılıyor, İSMEK hangi kursları veriyor?

İSMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

* Kayıtların başlaması ile birlikte İSMEK'in resmi İnternet sitesi kursiyer.ismek.istanbul adresinden yapılacak.

* Açılan sayfada sistem sizden T.C. kimlik numarası + doğum tarihi bilgilerinizi girmenizi isteyecektir. Bu bilgileri doğru girmeniz halinde sizi tanıyacaktır. Eksik bilgileri devamında dolduracaksınız. Yabancı ülke vatandaşları ise Foreign Student Login yani (Yabancı Kursiyer Girişi) butonuna tıklayarak kayıt için gerekli bilgileri doldurabilirler.

* Siteme ilk defa giriyorsanız sizi ilk olarak 3 farklı kutucuğun yer aldığı şartnameler sayfası karşılayacaktır. Öğrenci şartnamesi, online başvuru ve kayıt şartları ile KVKK aydınlatma ve rıza metnini okumanız ve onaylamanız gerekir. Sonrasında ise eksik bilgilerinizi doldurmanız gereken başka bir forma yönlendirecektir. Eksik bilgileri doldurarak artık kurs seçimi kısmına geçebilirsiniz.

* Kurs seçimi sayfasında gelişmiş filtreleme aracı bulunmaktadır. İlçe, kurs merkezi, alan, branş seçimi yaparak katılmak istediğiniz kurs merkezi ya da eğitimi kolayca bulabilirsiniz.

* Başvurunuzu onaylatmak, kesin kayda dönüştürmeniz gerekir. Bunun için başvuru yaptığınız İSMEK kurs merkezinden sizi aramaları ya da SMS ile ulaşmalarını beklemelisiniz.

İSMEK KAYIT EKRANI

İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

İSMEK kursları ücretsizdir.

İSMEK HANGİ KURSLARI VERİYOR?

İSMEK “mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat” olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek.

Mesleki Eğitimler;

– Bilişim Teknolojileri– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

– Gastronomi ve Mutfak Sanatları

– Grafik ve Teknik Tasarım

– Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

– Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi

– Muhasebe ve Finans

– Robotik ve İnovasyon

– Turizm ve Otelcilik

– Yönetim ve Hizmet

– Ziraat

Kişisel Gelişim;

– Dil Eğitimleri

– Kişisel Gelişim ve Eğitim

Güzel Sanatlar

– Müzik

– Sahne ve Gösteri Sanatları

– Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat;

– Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

– Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

– Örgü ve İşleme Sanatları

– Süsleme Sanatları

– Tekstil Tasarımı