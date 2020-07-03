İŞKUR TYP alımı (16 ilde 278 kişi) 2020 başladı! İŞKUR TYP personel alımı hangi illerde var? İŞKUR TYP personel alımı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR TYP işçi alımı ilanları açıklandı. Toplum Yararına programı kapsamında ilk ilanlar açıklandı. İŞKUR TYP personel alımı 16 il genelinde, İl Kültür ve Turizm müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 278 personel alımı yapılacak. İŞKUR TYP personel alımı hangi illerde var? İŞKUR TYP personel alımı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kapsamında 16 ilde İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine KPSS'Siz 278 personel alımı yapılacak. Kültür Turizm müdürlüklerine gerçekleştirilecek olan geçici sürede personel alımında restorasyon tarihi ve kültürel mirasın korunması, çevre temizliği uygulama alanlarında görevlendirilecek. Başvurular, İŞKUR ve ALO 170 hattı üzerinden KPSS şartı aranmadan geçici sürede kamu kurumlarında personel alımlarına başvuru yapılabilecek. İŞKUR TYP personel alımı hangi illerde var? İŞKUR TYP personel alımı şartları nelerdir?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE VAR?

Yakutiye, Sinop merkez, Melikgazi, Yenişehir, Edirne merkez, Bitlis merkez, Çanakkale merkez, Antakya, Van merkez, Seyhan, Kilis merkez, Isparta merkez, Demre, Manavgat, Alanya, Alanya illerinde gerçekleşecektir.

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adayların İŞKUR TYP alım başvurularını yapabilmeleri için en az yaş altında 18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak gerekiyor.

Örgün bir öğretime devam etmiyor olmak,

Emekli ya da malül aylığı almıyor olmak,

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları olmak,

Toplum yararına personeli kapsamında istihdam edilmekte iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkartılmış olmak

Devamsızlık gibi nedenlerle görevden almamış olmak,

İl genelindeki ilçelerde ikamet etmek

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

esube.iskur.gov.tr adresine gidin. Açılan sayfada İŞ ARAYAN kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra üst menüde ONLİNE İŞLEMLER yazan butonu göreeksiniz. Buna tıklayın ve açılan pencerede İŞ ARAYAN > TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR 'a gidin ve başvurunuzu bu sayfadan yapın.