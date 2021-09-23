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İşini bırakıp köyüne döndü! Şimdilerde yüksek gelir elde ediyor
Şehir hayatından sıkılıp, köye yerleşti; 800 dönümlük taş, kaya ve engebeli araziyi iş makineleriyle temizleterek tarıma elverişli hale getirdi. Arazinin 400 dönümlük kısmında üretime başlayan Sunar çifti, yılda 100 ton üretimle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir süre veteriner hekimlik yaptıktan sonra mesleğini bırakarak memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine yerleşen Numan Sunar, ziraat yüksek mühendisi eşi Rabia Sunar ile birlikte badem yetiştiriyor.