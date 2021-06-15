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İşçi, memur milyonlara müjde! Bugünden itibaren...

İşçi, memur milyonlara müjde! Bugünden itibaren... İşçi, memur tüm çalışanları kapsıyor. Uzun süredir bekleniyordu. Bugünden itibaren başlıyor. 
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