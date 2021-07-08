Kanunların işverene yüklediği yükümlülüklerden biri de iş yerinde sigortalı çalıştırması halinde iş yerini belirli usul dahilinde tescil (kayıt) ettirmesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açtığı SGK iş yeri tescil ekranında yer alan gerekli bilgileri eksiksiz doldurulması gerekiyor. İstenilen belgelerle İl SGK Müdürlüğü’ne eksiksiz bir şekilde teslim etmeniz gerekiyor. Peki, İş yeri tescil nedir, nasıl yapılır? SGK iş yeri tecil belgeleri internetten tamamlanır mı? İşte iş yeri tescil belgesi ile ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

5510 sayılı olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kapsamında işverenlere mecburi koştuğu sorumluluklardan biri de iş yeri bildirgesi verme mecburi olma durumudur.

İŞ YERİ BİLDİRGESİ NE DEMEKTİR?

İş yeri Bildirgesi Belgesi ilk kez sigortalı çalışacak olan, iş yerinin nakli, devredilmesi, birleşmesi veya gerçek kişi işverenin vefatı ya da adi firmalarda yeni ortak alınması konusunda düzenlenmesi gerekli olan belgedir.

İŞ YERİ BİLDİRGESİNE İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sitesi üstünden İş yeri Bildirgesi’ne online bir şekilde TC kimlik numarası ve istenilen diğer kimlik bilgileriyle giriş yapılmasının ardından müracaat gerçekleştirilebilmektedir. Online olan formun doldurulmasından sonra kişilerin karşısına düzenlemelerinin gerekli olduğu belgelerin listesini çıkacaktır. Bu belgeler ile müracaat işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İş yeri bildirgesine kayıt olabilmek için gerekli olan belgeler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

- İş yeri adresini göstermekte olan yerleşim belgesi

- Tüzel kişi için Ticaret Sicil Gazetesi

- İmza sirküleri

- Adi ortaklıklar için gerekli olan noter onaylı ortaklık protokolü

- İhale ve inşaat işleri kapsamında işi ispat eden belgeler

- Online bir şekilde doldurulan formun çıktısı

- İş yeri ya da işveren vekili tarafından imzalanmış olan İşyeri Bildirgesi formu

şeklinde sıralamak mümkündür.

İŞ YERİ BİLDİRGESİNİ VAKTİNDE VERMEMESİNİN CEZASI NEDİR?

İş yeri bildirgesini zamanında teslim etmeyen kişilere belirli bir oranda yaptırım uygulanmaktadır. Bu yaptırımların oranı ise şu şekilde ifade edilmektedir:

Bilanço esası kapsamında defter tutan kişiler için (minimum ücret x3)

Başka defter tutanlar için (minimum ücret x2)

Defter tutmak ile yükümlü olmayan kişiler için (minimum ücret) kadar idari para cezası kesilmektedir.

Yasal sürenin geçmesinin ardından otuz gün içerisinde kendi kendine verilir ise ve 15 gün içinde cezanın ¼‘ünün ¾’ü ödenir ise (,75’i), daha sonra cezanın kalan bölümü iptal edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu İşe Giriş Bildirgesi yapabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ekranına giriş yapılması ve ardından da gerekli olan bilgilerin doldurulması yeterli olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sayfasından bahsedilen belgenin doldurulmasından sonra bu belgenin çıktısı alınabilmektedir. İşe Giriş Bildirgesi bir çalışanın işe giriş tarihi kapsamında bir gün öncesinden verilmesi gerekmektedir.

Şayet işe giriş tarihinden itibaren bir gün öncesi resmi tatil gününe rastlamış halde ise işe girildiği gün verilebilmektedir. Eğer ilk kez İşe Giriş Bildirgesi girilecek ise çalışanın sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten başlayarak bir ay içinde sigortalı olan kişinin işe giriş bildirgesinin en geç olarak iş yerinin tescil tarihi itibariyle bir ay içerisinde verilmesi durumunda işe giriş vaktinde verilmiş sayılmaktadır.

İŞ YERİ TESCİLİ AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAPILABİLİR Mİ?

Hükümden yer aldığı gibi işverenler iş yeri bildirgesini işçi çalıştırma sürecine başlayacakları güne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verebilmektedir.