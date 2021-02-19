İş makinalarında 2021 büyüme yılı olacak!

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen iş ve inşaat makinaları sektörünün 2018’den beri zor zamanlar geçirdiğini, 2020’deki pandemi ile birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı bileşenlerinde aksamalar yaşandığını söyledi. 2019’da iç pazardaki daralmadan dolayı ihracata yönelen sektörün 1.4 milyar dolarlık rekor ihracat yaptığını hatırlatan Özgen şöyle devam etti:

“Önemli ihraç pazarları Avrupa, K. Afrika Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu olan ve yıl içerisindeki daralmalardan etkilenen iş ve inşaat makinaları sektörünün 2020 ihracatı yüzde 5.9 azalarak 1 milyar 385 milyon dolar oldu. Sektörün ithalatı ise yüzde 20.3 artarak 811 milyon dolara çıktı.”



Beklenti yüzde 20’lerde



2021 bütçesinin yatırım odaklı olması ve altyapı inşaatları alanındaki yatırımların bütçede geniş yer bulmasının pozitif beklenti yarattığını kaydeden Özgen iç pazarda büyüme eğilimi yaşanacağını da vurguladı. Özgen şöyle konuştu:



“Yılın 2. yarısında salgının 3.dalgası ortaya çıkmazsa ve ülkemizde, dünyada kriz benzeri olumsuz bir tablo yaşanmazsa sektörümüzün bu yıl iç pazarda yüzde 20’ye yakın büyüme göstereceğini tahmin ediyoruz.Global pazarda ise pandeminin bahar aylarında kontrol altına alınacağına dair bir öngörü var. Bu öngörü gerçekleşirse yerli üreticilerimizin başlatmış oldukları ihracat seferberliği çabalarını artırarak sürdürmeleri için güçlü bir motivasyon olacak”



Haksız rekabet önlenmeli



“Ekonomik İstikrar Kalkanı”na makine imalat sanayinin dahil edilmemesinin firmaları maddi sıkıntıya soktuğunu söyleyen Özgen ,”Yüksek katma değer oluşturan Türk iş makinaları sektörünün, Covid-19 sınavını olası en az hasarla atlatabilmesi için desteğe ihtiyacı olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bir diğer sorun da sektördeki haksız rekabet. Mevzuata uygun şekilde üretilmemiş ürünlerin giriş yapması, merdiven altı üretilen denetim dışı ürünlerle oluşan haksız rekabet büyük sorun oluşturmakta. Etkili bir piyasa gözetim denetim faaliyeti mutlaka ilgili sivil toplum kuruluşlarının da faaliyet içerisinde yer alması ile mümkün olabilir. STK’lara da görev ve yetki verilmesini mümkün kılacak yasal düzenleme ile bu konuda ciddi iyileştirmeler olabileceğini düşünüyoruz”dedi.



Dijitalleşme öne çıkıyor



Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Hasan Tahsin araştırmalara göre 2021’de Avrupa’da inşaat faaliyetlerinde yüzde 20-25 arasında düşüş beklendiğini ifade etti. Pandemi koşullarının hafiflemesi ile birlikte çalışmaların hızlanacağını kaydeden Tahsin bu dönemde teknoloji ve dijitalleşmenin öne çıktığını belirtti. İş makineleri ve komponentlerde olası arızaları önceden tespit eden uygulamaların, dijital ve tek platformda teknisyen planlama, takip ve raporlama ile kapsamlı operasyon yönetim hizmetlerinin sürdüğünü belirten Tahsin online sipariş, satış kanallarının da devreye girdiğini vurguladı. Tahsin 2021’de de dijitalleşmenin öncelikleri olacağını sözlerine ekledi.