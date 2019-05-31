İş adamını çocuğunun gözü önünde infaz ettiler!

İzmir'de, 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasındaki AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Narlıdere ilçesinde meydana geldi. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 7'si tutuklu 69 sanıklı 'organize suç örgütü' davasında sanıklardan biri olan ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması yönünde adli kontrol tedbiri uygulanan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'a, hapis bulunduğu evinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis yeleği giyen kişi, site güvenliğine Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik personeli, Kurtuluş'u aradı. Kurtuluş'un izin vermesi üzerine şüpheli içeri alındı. Şüpheli, kapıyı açan Ahmet Kurtulmuş’tan kimlik istedi. Kimliğini almak için içeri giren Kurtulmuş’un peşinden giden şüpheli, birkaç el ateş etti. Biri başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş, kanlar içinde yere yığıldı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldıran Kurtuluş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ahmet Kurtuluş'un cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Narlıdere'deki evin çevresinde bulunan tüm güvenlik ve mobese kameraları görüntülerini incelemeye alan ekipler, otomobille olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YATAK ODASINDA ÖLDÜRDÜ