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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 18:51 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 19:07

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü  PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin  bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava  harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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