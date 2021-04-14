İnsan kaynakları liderleri global pozisyonlara yükseliyor!

BMI Business School Istanbul ve DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırma listelerinde yer alan insan kaynakları liderlerinin hızlı yükselişi sürüyor. Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının 2016, 2018 ve 2019 listelerinde yer alan İK liderlerinin yüzde 57’si kadınlardan oluşuyor.

Listelerde yer alan İK yöneticilerinin yüzde 19’u terfi ederken, terfi edenlerin yüzde 40’ı yurt dışına giderek global sorumluluk üstlendi, yüzde 60’ı ise mevcut koltuklarını büyüttü. Yurt dışı pozisyonlara geçiş yapan İK yöneticileri arasında; Nestlé Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Başkanı Nilufer Demirkol, Danone Grup İK Global Operasyonlar, Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Pınar Çanakcı, Vodafone Grup Fonksiyonları ve Vodafone Business İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Kalay Yemez, General Electric MENAT Bölgesi İK’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Belgin Ertam ve Procter & Gamble Avrupa Satış, Marka Operasyonları ve E-Ticaret İK Lideri Bilgehan Ergenekon Bilen yer alıyor.



Listelerde mevcut pozisyonunu büyüten isimler arasındaysa Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur ve Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür bulunuyor. Listelerde İK yöneticiliğinden CEO’luğa terfi eden isimler de yer alıyor. Bunlar sırasıyla Kumport CEO’su Kaan Anul ve Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü Şükrü Kutlu.



Türkiye’nin önde gelen şirketlerindeki üst düzey İK yöneticilerinin değerlendirildiği araştırma, insan kaynakları fonksiyonunun yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanıyor. Hazırlık aşamasından itibaren titizlikle sürdürülen “En Etkin 50 CHRO” araştırması, günümüzde İK liderlerinin artan önemini ortaya çıkarırken, kariyer basamaklarını da hızla tırmanmalarının önünü açıyor.



DataExpert iş birliğiyle yürütülen Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” 2021 araştırmasının sonuçları, 1 Mayıs tarihinde Fortune Türkiye dergisinde açıklanacak.