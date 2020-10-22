İmar planlarına yerli otomobil TOGG ayarı geliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni imar planlarının elektrikli otomobillere göre tasarlanacağını belirterek, "Trafik yönetimi, otopark sistemlerini anlık araç bilgilerini merkezi bir yazılım sistem üzerinden yöneteceğiz. Yerli otomobilimizi elektrikli üretiyoruz. Bu yüzden elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" dedi.

Dünyada gün geçtikçe elektrikli ve hibrid araçlara olan talep artmaya devam ederken, 2020’li yıllarla beraber bu araçların getirdiği yenilikler giderek hayatın birçok alanını etkilemeye başlayacak. Türkiye ise elektrikli yerli otomobil hamlesiyle dikkat çekerken, yerli otomobil TOGG’un 2022’de seri üretime geçmesi bekleniyor. Yerli otomobilin üretimi ve kullanımı elektrikli şarj istasyonlarının hayatımıza girmesine neden olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde imar planlarının artık bu araçlara göre şekilleneceğini ifade etti.Elektrikli otomobil pazarı dünyada gün geçtikçe büyüyor. Özellikle bu kategoride pazarın 2011 yılında 45 bin adetlik bir pazarı oluşturulduğu düşünüldüğünde bu rakam günümüzde 5 milyon adedin üzerine çıktı. Fosil yakıtın kullanımının dünyada ilerleyen yıllarda giderek düşmesi beklenirken, elektrikli araçların her alanda giderek yaygınlaşması bekleniyor.

Özellikle benzin istasyonlarının yıllar geçtikçe yerlerini şarj istasyonlarına bırakması durumu ülkeleri çevre ve şehircilik alanında yeni adımlar atmasına itiyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni imar planlarının elektrikli otomobillere göre tasarlanacağını belirterek, "Trafik yönetimi, otopark sistemlerini anlık araç bilgilerini merkezi bir yazılım sistem üzerinden yöneteceğiz. Yerli otomobilimizi elektrikli üretiyoruz. Bu yüzden elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" dedi.

Üçüncü Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj yöntemi ile katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , "Önümüzdeki dönem otonom araçlar birbirleri ile iletişim halinde şehir hayatında yerini alacaklar. Trafik yönetimi, otopark sistemlerini anlık araç bilgilerini merkezi bir yazılım sistem üzerinden yöneteceğiz. Yerli otomobilimizi elektrikli üretiyoruz. Bu yüzden elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız. Genç arkadaşlarıma bir çağrıda bulunmak işitiyorum. Bakanlık olarak Z nesli için kuracağımız Ar-Ge merkezlerinde ve kuracağımız 300 Millet Bahçemizde fikir atölyelerinde, Çevre ve Şehir teknoloji kamplarımızda şehirlerimizin ihtiyacı olan teknolojileri gelin birlikte geliştirelim. Bu anlamada da şehirlerimize katkı sağlayalım" diye konuştu.

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