İmam maaşı ne kadar? 2021 vaiz, imam ve emekli imam maaşı

Memur maaşları hesaplara yatıyor. Yeni yılın ilk zamlı maaşını alacak memurlar ve emekli memurlar maaş sorgulamasına başladı. TÜİK yıllık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 2021 Ocak-Temmuz aralığında geçerli olacak memur zam oranları netlik kazandı. İmam maaşları da yeni zam oranından etkilendi. Peki, 2021 İmam maaşları ne kadar oldu? Enflasyon zammı sonrası 2021 imam ve emekli imam maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 İmam ve vaiz maaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde yıllık enflasyon oranını açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşirken, 2020 yıllık enflasyon oranı da 14,6 oldu. Enflasyon oranları memurun ve emeklinin ocak ayı zamlarının etkileyince zamlı maaş araştırmalarını, maaşların yatmasına az bir süre kala araştırılmaya başlandı. Açıklanan orana göre memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ilave edilerek yüzde 7,33 oranında zam uygulanacak. Peki, 2021 İmam maaşları ne kadar oldu? İşte 2021 imam ve emekli imam maaşı...

İmam maaşları ne kadar 2021?

Geçtiğimiz Temmuz ayında (1/4) Vaiz maaşları 5.536 liradan 5.854 liraya, imam maaşları ise 3.272 liradan 3.460 liraya yükselmişti.

Emekli imam maaşı

2021 emekli İmam-hatip 3.460 liradan 3.751 liraya yükseldi. 2021 Vaiz (1/4) maaşları da 5.854 liradan 6.285 liraya yükseldi.