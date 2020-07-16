İlker Kaleli kimdir? Kaleli’nin hayatı ve eğitimi merak edildi! 6 dil bildiği iddia edilen İlker Kaleli kaç dil biliyor?

Öğretmen ve Baraj dizilerinin başrol oyuncuları, düzenlenen bir oturuma katıldı ve NATPE V-Front programında dizide canlandırdıkları karakterler hakkında bilgi verdi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen panelde Poyraz Karayel ile adını duyuran İlker Kaleli’nin aksanlı İngilizcesi gündem konusu oldu. Söz konusu haber sonrası İlker Kaleli’nin eğitimi ve hayatı araştırılırken, İlker Kaleli kaç dil biliyor? İlker Kaleli 6 dil mi biliyor? Sorularına cevap aranmaya başlandı.

Medyapım ‘NATPE V-Front’ ile Öğretmen ve Baraj adlı drama projelerini anlattığı bir oturum düzenledi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen panelde bu iki dizi yurtdışındaki alıcılara tanıtıldı. Öğretmen dizisinden İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu, Baraj dizisinden ise Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük dizilerde hayat verdikleri karakterleriyle ve dizileriyle ilgili bilgiler paylaştı. İlker Kaleli de karakterini anlatmak için söz aldığında herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan İlker Kaleli’nin 6 dil bildiği iddia edildi.

İLKER KALELİ KAÇ DİL BİLİYOR?

Akıcı ve aksanlı İngilizcesi ile kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Altı dil bilen ve altısını da aksanlı konuşan Kaleli Twitter’da TT listesine girdi. Sosyal medya kullanıcılar İlker Kaleli’nin 6 dil bildiğini iddia etti. Konuyla ilgili kendisinin ağzından yapılan bir açıklama yok. Ancak katıldığı bir TV programında 4 çeşit aksanlı İngilizce konuştuğunu söyledi.

HAYATI VE KARİYERİ

11 Mayıs 1984 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırmaktadır.

Üniversite bittikten sonra 6 yıl DJ’lik yapan, İlker Kaleli aynı zamanda tüplü dalış hocasıdır. Uyur gezerdir.

4 çeşit aksanlı İngilizce konuşuyor.

İLKER KALELİ’NİN ALDIĞI ÖDÜLLER

YBTB Yılın En İyileri Ödülleri: En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu

Haliç Üniversitesi 2015'in En'leri Ödülleri: Yılın En İyi Dizi Erkek Oyuncusu

Gazi Üniversitesi 9. Akademi Kariyer Günleri Ödülleri: Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri: En İyi Polisiye Dizi Erkek Oyuncusu

Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu

İMK Sosyal Medya Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu

YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri: En Beğenilen Dizi Film Oyuncusu

İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri: Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu

İKÜ 1. Kariyer Onursal Ödülleri: Yılın En Beğenilen TV Dizisi Erkek Oyuncusu

Akdeniz Üniversitesi Medya Başarı Ödülleri: En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu

Ege Üniversitesi Medya Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu