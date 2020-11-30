İlave tedbirler açıklandı! Koronovirüs yasakları ne zaman başlayacak?

Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Virüsle mücadele kapsamında mart ayında alınan kararlara benzer olarak yeni kararlar alınmaya başlandı. Yeme içme yerlerinden, sinema salonlarına, berber, kuaför ve güzellik salonlarından, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa getirilen sokağa çıkma yasaklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yasakların kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni yasakları sıraladı. Koronovirüs yasakları ne zaman başlayacak?

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri genişletildi. Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla birtakım önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliğini en aza indirmekten başka bir çare olmadığını dile getirerek, yeni tedbirleri açıkladı. Koronovirüs yasakları ne zaman başlayacak?

KORONOVİRÜS YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni yasaklar salı akşamından itibaren geçerli olacak.

"Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

"Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir."

"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."