İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna nasıl başvurulur? Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu nedir, LGS nakil komisyonu kimlerden oluşur?

LGS nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrenciler MEB tarafından belirlenen tarihler arasında il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Peki, İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna nasıl başvurulur? Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu nerede? LGS nakil komisyonu nedir, kimlerden oluşur?

LGS nakil komisyonu nedir, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu nasıl başvurulur? Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 13 Ağustos 2021’ye kadar il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, yerleştirmelerde, okullara dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirecek. Peki, Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu nedir, LGS nakil komisyonu kimlerden oluşur? il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna nasıl başvurulur?

LGS NAKİL KOMİSYONU NEDİR, KİMLERDEN OLUŞUR?

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, yerleştirmelerde, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirecek.

Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara, tercihe ve ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile hesaplanacak ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirecekler.

Yurt dışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanlar da dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri yürütülecek.

Bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirilen öğrencilerin il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulları ile iş birliği yaparak yetenek, sağlık, engel durumları, özellikleri, ikamet adreslerine uygun olarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek ve eşit sayıda olacak şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacak.

Komisyonlar, ayrıca önceki yıllarda 8’inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara kayıtlarını, tercihlerine ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yapacak.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini kontenjan şartı aramaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencileri ise aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapacak.

Müdürün başkanlığında müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı, rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden oluşur.

İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?

Yerleştirmeye Esas İkinci Nakil Sonuçları'nın ardından herhangi bir Ortaöğretim Kurumuna(Lise'ye) yerleşemeyen ve açıkta kalan öğrenciler için yerleştirme ve nakil komisyonu araştırmaları başladı.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Bu komisyona başvurabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek gerekecek. İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında veli ve öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı olacak.

Komisyona başvuran veli ve öğrencilerin dilekçeleri gerekli rehberlik ve kontroller yapıldıktan sonra komisyon üyelerince teslim alınıp gün sonunda hazırlanacak excel tablosunda gruplandırılacak.

Veli ve öğrencilerin kontenjanı bulunan okullardan 3 tercih yapması sağlanacak.

Belirtilen tarihler arasında alınan başvurular tamamlandıktan sonra okulların kontenjanları da dikkate alınarak öğrencilerin ortaokul başarı puanına göre yerleştirmeler yapılacak.

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE BAŞVURULAR KOMİSYONDAN YAPILACAK

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sisteminde tercih yapamayacak olup, yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacaktır.