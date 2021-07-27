İl içi yer değiştirme 2021! İl içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İşte açıklanan iller!

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları için gözler, sonuçları açıklayacak il Milli Eğitim Müdürlükleri'ne çevrildi. İl içi tayin bekleyen binlerce öğretmen ' İl içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?' sorusunu araştırıyor. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS uygulaması üzerinden ilan edilecek. Peki, İl içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İsteğe bağlı il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi yer değiştirme tayin sonuçları...
2021 İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. MEB, 16 Temmuz 2021 tarihinde ilan edileceği açıklanan öğretmen il içi atama sonuçlarının açıklanacağı tarihte değişikliğe gitmişti. MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 27 Temmuz Salı günü (bugün) ilan edilecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos itibarıyla yapılacak.
İl içi yer değiştirme başvurusu yapanlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerini sitelerinden ve MEBBİS'ten sonuçlarını öğrenebilecek.