İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İl dışı tayin sonuçları 2020!

İl dışı atama başvurusunun 10 Ağustos’ta sona ermesinin ardından, yer değiştirmek isteyenler öğretmenler bu kez tayin sonuçlarının açılacağı tarihi araştırıyor. MEBBİS öğretmen girişi ile il dışı atama sonuçları öğrenilebilecek. Peki, İl dışı tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İl dışı tayin sonuçları nereden sorgulanacak? İşte İl dışı tayin sonuçları 2020 ve İl dışı tayin sonuçları sorgulama!

İl dışı atama başvuru takvimine göre, öğretmenlerin yer değiştirme atama başvuruları 6 Ağustos'ta başladı ve 10 Ağustos'ta (dün) sona erdi. İl dışı tayin başvurularını yapan öğretmenler, gözlerini il dışı atama sonuçlarına çevirdi. İller arası yer değiştirme başvuruları ise geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve sonuçları açıklanmıştı. MEBBİS sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayanlar, il dışı tayin atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak diye soruyor. İl dışı tayin sonuçları 2020!

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi yayımladı. İl dışında görev yapmak isteyen öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. İl dışı tayin sonuçlarının MEBBİS'de saat kaçta yayımlanacağına yönelik ise bilgi verilmedi.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İl dışı atama sonuçlarına MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. Ayrıca 12 Ağustos tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemleri başlatılacak.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA

ÖĞRETMENLERİN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2' nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI (MEBBİS)

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU YAPILAN 23 İL

Adıyaman

Ağrı

Ardahan

Batman, Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Gaziantep

Hakkari

Iğdır

Kars

Kilis

Malatya

Mardin

Muş

Siirt

Şırnak

Şanlıurfa

Tunceli

Van