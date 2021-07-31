VavaCars Ceo’su Lawrence Merritt, “Türkiye’de e-ticarete büyük bir ilgi ve rağbet var. Günümüzde herkes çok yoğun ve kolay, zaman tasarrufu sağlayan ve temassız bir süreç sunan online platformlar herkesin beklentisi. Yaptığımız tüketici anketleri ve pazar araştırmaları insanların online araç alımı fikrine de sıcak baktığını gösteriyor. Tüketicilerin %65’i online olarak araba almaya sıcak bakıyor, %27’si de değerlendirebileceğini söylüyor. Yapılan bir diğer pazar araştırmasına göre online platformların tercih edilmesindeki en önemli kriter güven. Bunun yanı sıra kolay iade imkanı ve ücretsiz eve teslim ve hız da tüketicilerin aradığı diğer unsurlar”dedi.
- Haberler »
- Otomobil Haberleri »
- İkinci el araba satışında yeni dönem!
İkinci el araba satışında yeni dönem!
31 Temmuz 2021 Cumartesi - 11:43 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 11:43
İkinci el araba alacakları çok yakından ilgilendiriyor. Yeni bir dönem başlıyor. Harekete geçildi. Evden çıkmadan güvenli bir şekilde ikinci el araba almak mümkün olacak. VavaCars,tüketicilerin koltuğundan bile kıpırdamadan online araç satın alma yapmasını sağlayacak uygulamaya geçmeyi planlıyor. Yeni uygulama ile detaylı görseller ve videolarla araçların tanıtıldığı satış platformu aynı zamanda ekspertiz raporlarına da web sitesi üzerinden erişim imkanı sunulacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonla görüştü
- Sarıyer'de jandarma ekipleri ormanda denetim yaptı
- Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile döndü! Tedirgin eden görüntü
- Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Kamu kuruluşları, AVM, restoran, kafe, bar, gece kulübü, spor salonu, konser, sinema, tiyatro, hepsini kapsıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yasaklar...
- Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Günlerce sürecek, kritik uyarı, değişiyor...
- MTV ödeme son günü ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nasıl yapılır?