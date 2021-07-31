İkinci el araba satışında yeni dönem!

İkinci el araba alacakları çok yakından ilgilendiriyor. Yeni bir dönem başlıyor. Harekete geçildi. Evden çıkmadan güvenli bir şekilde ikinci el araba almak mümkün olacak. VavaCars,tüketicilerin koltuğundan bile kıpırdamadan online araç satın alma yapmasını sağlayacak uygulamaya geçmeyi planlıyor. Yeni uygulama ile detaylı görseller ve videolarla araçların tanıtıldığı satış platformu aynı zamanda ekspertiz raporlarına da web sitesi üzerinden erişim imkanı sunulacak.

VavaCars Ceo’su Lawrence Merritt, “Türkiye’de e-ticarete büyük bir ilgi ve rağbet var. Günümüzde herkes çok yoğun ve kolay, zaman tasarrufu sağlayan ve temassız bir süreç sunan online platformlar herkesin beklentisi. Yaptığımız tüketici anketleri ve pazar araştırmaları insanların online araç alımı fikrine de sıcak baktığını gösteriyor. Tüketicilerin %65’i online olarak araba almaya sıcak bakıyor, %27’si de değerlendirebileceğini söylüyor. Yapılan bir diğer pazar araştırmasına göre online platformların tercih edilmesindeki en önemli kriter güven. Bunun yanı sıra kolay iade imkanı ve ücretsiz eve teslim ve hız da tüketicilerin aradığı diğer unsurlar”dedi.